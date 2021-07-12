Наживались на питании детей: в Харькове чиновники присвоили более 5 миллионов гривен

В Харькове чиновники поставляли продукты питания для детей по завышенным ценам. Злоумышленники незаконно присвоили 5 миллионов гривен. Поэтому среди представителей Харьковской городской власти провели обыски.

По предварительным данным, преступную схему разработал директор организации, которая поставляет товары. Об этом сообщили 12 июля.

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Продавали по завышенным ценам

В течение 2018 – 2020 годов в дошкольные учреждения Харькова поставляли молоко, сыр, масло, но их стоимость сильно поднимали.

Директор коммунальной организации привлек к преступлению должностных лиц Харьковского горсовета и частных предприятий.

Учебные заведения часто проводили аукционы на поставку продуктов.

Мужчина способствовал тому, чтобы побеждали именно те предприятия, которые нужно.

Затем они заключали между собой договор о поставке товаров.

Продавали детские продукты питания по завышенным ценам / Фото Харьковской облпрокуратуры

Похитили более 5 миллионов гривен

Прокуратура 30 раз обыскала помещения Харьковского горсовета, коммунальные организации и предприятия, а также помещения должностных лиц. У них изъяли как минимум 5 миллионов гривен и документы.



Чиновников обыскали 30 раз / Фото Харьковской облпрокуратуры

Против подозеваемых открыли уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами. Если их вину докажут, им грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок 3 – 8 лет. Также должностных лиц могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Дело расследуют следователи ГУНП Харьковщины, работники Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Следственные действия продолжаются до сих пор / Фото Харьковской облпрокуратуры