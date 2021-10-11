В сети опубликовали видео, как депутат возит в авто льва. Животное сидит сзади, но легко дотягивается до водителя.

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Едва не укусил

Депутат от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Джавид Саид ездит с африканским львом в автомобиле. Новую серию видео со Львом депутат опубликовал в Instagram.

На одной записи лев облизывает голову нардепа и даже пытается его укусить. На другом видео он выглядывает из окна своей Toyota Land Cruiser. Животное сначала ведет себя достаточно спокойно и не пытается убежать. Однако на третьей записи видно, что лев хотел выскочить из авто.

Обратите внимание! Джавид Саид официально задекларировал африканского льва в 2020 году. В документе указано, что он приобрел животное в мае 2017.

Депутат от ОПЗЖ возит в авто Льва: видео

Что известно Саиде Джавиде







С сентября 2015 года по июнь 2018 года участвовал в работе "Харьковской городской общественной ассоциации афганских граждан", занимал должность вицепрезидента.



С 2019 года по сегодняшний день – президент общественной организации "СОЮЗ афганцев Украины". В том же году стал советником мэра Харькова по вопросам национальных меньшинств на общественных началах. В 2020 году Джавида избрали депутатом Харьковского городского совета от ОПЗЖ. Родился 11 июля 1975 года. В 1999 году окончил Донецкий национальный медицинский университет по специальности "Лечебное дело". В 2011 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".С сентября 2015 года по июнь 2018 года участвовал в работе "Харьковской городской общественной ассоциации афганских граждан", занимал должность вицепрезидента.С 2019 года по сегодняшний день – президент общественной организации "СОЮЗ афганцев Украины". В том же году стал советником мэра Харькова по вопросам национальных меньшинств на общественных началах. В 2020 году Джавида избрали депутатом Харьковского городского совета от ОПЗЖ.

Особняк за 4 миллиона

Народный депутат от ОПЗЖ и бывший глава Черновицкой области Михаил Папиев приобрел себе жилой дом в Черновцах. Новое жилье, согласно данным декларации, имеет 502 квадратных метра. Стоимость дома составляет 4 миллиона 332 тысячи гривен.