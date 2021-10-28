В Харькове девушка на Infiniti насмерть сбила женщину, переходившую дорогу на переходе

Очередная ужасная авария со смертельным исходом произошла в Харькове вечером 28 октября. Водитель на элитном автомобиле на скорости снесла женщину, которая переходила дорогу в установленном для этого месте.

Инцидент произошел в 100 метрах от места ужасной аварии с участием 16-летнего мажора. У пострадавшей не было никакого шанса выжить.

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Прибывшие по вызову медики только констатировали смерть женщины.

Отбросило под колеса другой машины

Водитель Infiniti совершила смертельное ДТП в Харькове / Фото "Автомобильный Харьков"

ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда, 6 около 18:00 28 октября.

По предварительным данным, водитель элитной Infiniti не пропускала переходивших дорогу пешеходов и двигалась с большой скоростью.

Женщину, которая шла по "зебре", злоумышленница буквально снесла.

От удара потерпевшую отбросило под переехавший ее колесами Lanos.

Водитель Lanos не успел среагировать и переехал потерпевшую / Фото "Автомобильный Харьков"

Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать потерпевшую, однако их усилия были напрасными. По факту ДТП правоохранители должны открыть уголовное производство.

Задержали ли водителя полицейские, неизвестно.

Если владелицу Infiniti признают виновной, ей грозит от 3 до 8 лет заключения с запретом управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.