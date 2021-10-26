В Харькове до тла сгорел старый интернат: не могли потушить 8 часов

В Харькове 25 октября загорелось заброшенное жилое здание и туда направили спасателей. Поскольку огонь быстро распространялся, пожар тушили в течение 8 часов. Впоследствии СМИ сообщили, что в этом доме когда-то был интернат.

В ГСЧС относительно инцидента обратились примерно в половине 7 утра. Туда сразу направили 4 отделения спасателей.

Заметьте Только за неделю в Украине из-за пожаров погибли почти 60 человек

Пожар был масштабным

Большое количество специалистов понадобилось, поскольку заявитель сообщил об очень большой площади возгорания. Когда пожарные прибыли, это подтвердилось. Всего пламя охватило 1 000 метров квадратных.

Его локализовали уже через час после вызова. Однако полностью потушить удалось лишь в 14:22. Почему это случилось уже пытаются выяснить правоохранители.

Newsroom сообщает, что по адресу этого 1-этажного заброшенного здания ранее было образовательное учреждение. А именно общеобразовательная школа социальной реабилитации.



Крыша горящего здания / Фото ГСЧС

Другое событие в регионе

В селе Красное Лозовского района Харьковской области произошел пожар, в котором погибла семья. Там загорелся дом, где находились 2 пожилых людей и их сын.

Тела обнаружили уже в процессе тушения, поэтому помочь жертвам спасатели не могли. Позже правоохранители сообщили, что это произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.