В Харькове в ДТП попала скорая: есть пострадавшие – видео

На углу улицы Полтавский Шлях и Победителей столкнулась карета скорой Peugeot Boxer и легковушка Kia Sorento. Как следствие, пострадала 38-летняя женщина. Ее отвезли в больницу.

ДТП произошло в 06:30 17 августа. На месте работала полиция. В сети выложили видео инцидента.

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Не смог избежать

Сначала в сети опубликовали одно видео. Оно – с регистратора легковушки. На записи видно, как 50-летний водитель Kia Sorento выезжает на середину перекрестка и останавливается. За считанные секунды в него влетает скорая. От удара внедорожник перевернулся на крышу.

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Другое видео – с регистратора в скорой. На нем видно, что водитель легковушки внезапно перекрывает дорогу. 42-летний водитель спецавто не успевает среагировать и въезжает в Kia Sorento. Он не мог среагировать, потому что все произошло слишком быстро.

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В результате аварии пострадала женщина. Ее отвезли в больницу. О состоянии пострадавшей не сообщается. По информации Newsroom, пострадали 2 пациентов, которые ехали в скорой.

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений. Продолжаются следственные действия.