Причина аварии пока неизвестна – свидетели говорят, водитель не справился с управлением. Авто из-за этого перекинулось и упало в кювет.

Читайте также В Кривом Роге маршрутка с пассажирами врезалась в столб: водитель спасал собаку – фото

ДТП с курсантами в Харькове: что известно

В харьковских телеграм-каналах появилась информация о серьезной аварии на улице Садовопарковая.

Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет.

Впоследствии стало известно, что при этом травмы получил ребенок – маленькая девочка.

Ее якобы с переломами забрала скорая помощь.



В авто, которое попало в ДТП, находились курсанты МВД / Фото "Харьков 1654"

В автомобиле же передвигались курсанты Министерства внутренних дел.

Причем их в транспортном средстве было немало.

Есть ли среди них пострадавшие – пока неизвестно.

Mazda же, скорее всего, пойдет на утилизацию – она ​​разрушена полностью.



Люди вибрались из авто самостоятельно, хотя машина полностью разрушена / Фото "Харьков 1654"

Свидетели рассказали полиции, что видели мало:

Как автомобиль быстро проехал мимо, после чего раздался крик.

И потом уже люди увидели перевернутое авто (его пассажиры выбрались самостоятельно) и девочку с кровью на ноге.



Девочку с, вероятно, переломом забрала скорая помощь / Фото "Харьков 1654"

К слову, только 23 июня в Украине резонансными стали несколько аварий: