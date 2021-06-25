Причина аварии пока неизвестна – свидетели говорят, водитель не справился с управлением. Авто из-за этого перекинулось и упало в кювет.

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ДТП с курсантами в Харькове: что известно

  • В харьковских телеграм-каналах появилась информация о серьезной аварии на улице Садовопарковая.
  • Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет. 
  • Впоследствии стало известно, что при этом травмы получил ребенок – маленькая девочка.
  • Ее якобы с переломами забрала скорая помощь.

ДТП
В авто, которое попало в ДТП, находились курсанты МВД / Фото "Харьков 1654"

  • В автомобиле же передвигались курсанты Министерства внутренних дел.
  • Причем их в транспортном средстве было немало. 
  • Есть ли среди них пострадавшие – пока неизвестно. 
  • Mazda же, скорее всего, пойдет на утилизацию – она ​​разрушена полностью. 

ДТП
Люди вибрались из авто самостоятельно, хотя машина полностью разрушена / Фото "Харьков 1654"

Свидетели рассказали полиции, что видели мало:

  • Как автомобиль быстро проехал мимо, после чего раздался крик.
  • И потом уже люди увидели перевернутое авто (его пассажиры выбрались самостоятельно) и девочку с кровью на ноге.

ДТП
Девочку с, вероятно, переломом забрала скорая помощь / Фото "Харьков 1654"

К слову, только 23 июня в Украине резонансными стали несколько аварий:

  • В Славянске водитель сбил коляску с ребенком и скрылся.
  • В Львове мотоциклист столкнулся с грузовиком и погиб.
  • В Белой Церкви копы поймали за рулем крайне нетрезвую и скандальную женщину.