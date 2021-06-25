В Харькове в ДТП попали курсанты МВД, пострадал ребенок: фото и видео
Источник:телеграм "Харьков 1654"
Авария с автомобилем, в котором передвигались курсанты МВД, произошла в Харькове вечером 24 июня. Известно, что в результате ДТП пострадал ребенок.
Причина аварии пока неизвестна – свидетели говорят, водитель не справился с управлением. Авто из-за этого перекинулось и упало в кювет.
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ДТП с курсантами в Харькове: что известно
- В харьковских телеграм-каналах появилась информация о серьезной аварии на улице Садовопарковая.
- Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет.
- Впоследствии стало известно, что при этом травмы получил ребенок – маленькая девочка.
- Ее якобы с переломами забрала скорая помощь.
В авто, которое попало в ДТП, находились курсанты МВД / Фото "Харьков 1654"
- В автомобиле же передвигались курсанты Министерства внутренних дел.
- Причем их в транспортном средстве было немало.
- Есть ли среди них пострадавшие – пока неизвестно.
- Mazda же, скорее всего, пойдет на утилизацию – она разрушена полностью.
Люди вибрались из авто самостоятельно, хотя машина полностью разрушена / Фото "Харьков 1654"
Свидетели рассказали полиции, что видели мало:
- Как автомобиль быстро проехал мимо, после чего раздался крик.
- И потом уже люди увидели перевернутое авто (его пассажиры выбрались самостоятельно) и девочку с кровью на ноге.
Девочку с, вероятно, переломом забрала скорая помощь / Фото "Харьков 1654"
К слову, только 23 июня в Украине резонансными стали несколько аварий:
- В Славянске водитель сбил коляску с ребенком и скрылся.
- В Львове мотоциклист столкнулся с грузовиком и погиб.
- В Белой Церкви копы поймали за рулем крайне нетрезвую и скандальную женщину.