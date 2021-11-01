Двое молодых людей покончили с собой 1 ноября. Очевидцы говорят, что парня, который погиб в Шевченковском переулке, вытолкали из окна.

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Могли убить

В Киевском районе 19-летний парень выпрыгнул с 7 этажа 12-этажного дома в переулке Шевченковском. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

Очевидцы говорят, что после падения слышали, как сразу закрылось окно. Они предполагают, что это было убийство.

По данным "Редпоста", во время падения харьковчанин задел и сломал блок кондиционера.

Покончил с собой

Похожий случай произошел в доме на улице Клочковской. Там нашли мертвым 19-летнего парня. Свидетели происшествия говорят, что с собой погибший имел рюкзак.

В полиции сообщают, что погибший был 2002 года рождения. Парень жил в доме, возле которого его нашли. Предварительно, он покончил с собой. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №3.