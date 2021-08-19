Впоследствии тело накрыли одеялом, однако его части были видны. На место прибыли врачи скорой, которые уже могли только констатировать смерть.
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Грузовик, который сбил пешехода в Харькове: смотрите видео телеграмму "Труха"
Сбили у остановки
Очевидцы сразу обнародовали фото и видео с места. Сначала сообщали, что фура сбила девушку, однако впоследствии оказалось, что это не так.
Грузовик после ДТП остановился возле остановки троллейбуса. Вероятно, погибший был на ней и начал переходить дорогу.
Вскоре тело направят на судебно-медицинскую экспертизу. Детали трагедии будут устанавливать правоохранители.
Место трагедии / Фото телеграма "Труха", "СТО Харьков" и "Редпост"
Другие смертельные ДТП с пешеходами
- Также 19 августа фура насмерть сбила мужчину на проспекте Бажана в Киеве. Это случилось, потому что тот пытался перебежать дорогу в месте, где нет пешеходного перехода.
- 4 августа сообщили, что в больнице Днепра умерла 71-летняя женщина, которую за несколько дней до этого сбил грузовик. Трагедия случилась, когда пенсионерка зашла в слепую зону автомобиля.
- В Самборском районе Львовщины 2 августа грузовик сбил 28-летнего мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы, которые были несовместимы с жизнью.