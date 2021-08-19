В Харькове фура насмерть переехала мужчину: жуткие фото и видео

На проспекте Любви Малой в Харькове фура переехала пешехода. Тот умер от полученных травм еще до приезда скорой.

Впоследствии тело накрыли одеялом, однако его части были видны. На место прибыли врачи скорой, которые уже могли только констатировать смерть.

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Грузовик, который сбил пешехода в Харькове: смотрите видео телеграмму "Труха"

Сбили у остановки

Очевидцы сразу обнародовали фото и видео с места. Сначала сообщали, что фура сбила девушку, однако впоследствии оказалось, что это не так.

Грузовик после ДТП остановился возле остановки троллейбуса. Вероятно, погибший был на ней и начал переходить дорогу.

Вскоре тело направят на судебно-медицинскую экспертизу. Детали трагедии будут устанавливать правоохранители.

Место трагедии / Фото телеграма "Труха", "СТО Харьков" и "Редпост"

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