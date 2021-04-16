Бывший глава лесничества в Харьковской области приобрел подержанный грузовик "Урал" по завышенной цене. Госбюро расследований подозревает экс-чиновника в растрате государственных средств.

Следователи открыли уголовное дело из-за такой дорогостоящей покупки. Если вину бывшего лесничего докажут, ему будет грозить заключение сроком до 8 лет.

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Что известно об авто

Экс-руководитель лесничества в Харьковской области приобрел авто "Урал" 1983 года выпуска для нужд хозяйства.

Купил ее у гражданского лица за 900 тысяч гривен.



Служебное авто для лесничества вдвое дороже рыночной цены / Фото ГБР

При том, что средняя рыночная цена такого автомобиля в момент покупки составляла 425 тысяч гривен.



Как выглядит старое служебное авто за 900 тысяч / Фото ГБР

Бывшего лесничего подозревают в растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупных размерах.

Дело расследует Харьковская областная прокуратура, им оказывают оперативное сопровождение отдел государственного бюро расследований в Полтаве.



ГБР расследует покупку служебного авто в Харьковской области / Фото ГБР