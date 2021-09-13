В Харькове голый мужчина напал на школьника и прохожего: обнародовали видео очевидцев

В харьковском районе Салтовка утром 13 сентября голый мужчина нападал на прохожих. Очевидцы сняли видео драки, которую он устроил. Впоследствии записи обнародовали в сети.

На кадрах заметно, что от действий голого злоумышленника пострадал мужчина с рюкзаком. Однако сообщили, что перед этим было похожее нападение на школьника.

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Нападение голого мужчины на прохожего: смотрите видео телеграма "Труха"

В конце развернулся и убежал

Оба события случились на перекрестке улиц Героев и Тракторостроителей. На видео видно, что голый пытался ударить оппонента ногами и руками.

Однако ему это не удавалось, потому что мужчина отбивался и медленно отходил. Это продолжалось примерно минуту. Затем голый неадекват на секунду остановился и скрылся в неизвестном направлении. Почему это случилось – пока неизвестно.

Голый мужчина убежал от прохожего: смотрите видео телеграма "Труха"

Похожее событие недавно

В Волчанске на Харьковщине 9 августа вызвали полицию, поскольку заметили мужчину, который ходил по улице абсолютно голым. Когда приехали правоохранители, злоумышленник начал нападать на них.

Попытки задержать мужчину очевидцы сняли на видео. Его даже забрызгивали перцовым баллончиком, однако это не давало никакого результата.