В Харькове готовы принять беженцев из Афганистана. Такое заявление сделали в общественных организациях, объединяющих бывших жителей республики.

В частности говорится об общественной организации Ассоциация афганских граждан. О планах городской ОО рассказал ее президент Хафиз Дарбари.

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Дарбари: Люди боятся за свою жизнь

По его словам, люди в Афганистане находятся в панике. Они очень боятся за свою жизнь и пытаются любым способом покинуть территорию государства.

Потому что такова ситуация, что правил игры нет,

– заметил Дарбари.

Он отметил, что талибы – это жестокие люди, которые захватили власть. В то же время граждане Афганистана не хотят принимать их правила.

Как создали Ассоциацию

Переселенцы создали в Харькове городскую Ассоциацию афганских граждан 25 лет назад, во время очередного конфликта в Афганистане и очередной волны миграции.

Сейчас в ОО несколько сотен участников. Ежедневно они обзванивают родственников, оставшихся в Афганистане. Нынешнюю ситуацию в стране описывают как крайне тяжелую, поэтому готовы разместить беженцев у себя и помочь начать жизнь в Украине.

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