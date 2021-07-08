Инцидент произошел 8 июля на улице Небесной Сотни. Правоохранители ввели в городе план "Сирена". Злоумышленника продолжает разыскивать местная полиция.

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Что известно об беглом иностранце

  • Судя по фото документов, опубликованных в местных СМИ, беглеца зовут Димерал Незаметтим, ему 37 лет.
  • Мужчина находится в международном розыске из-за обвинений в мошенничестве, совершенном в Германии.

В Сети появилось видео, на котором видно, что происходило у здания суда. Иностранец выбежал из здания, побежал в левую сторону, сел в автомобиль и уехал.

Иностранец сбежал из зала суда в Харькове: смотрите видео с телеграмма "Харьков LIVE"

Похожие случаи в Украине

  • 26 июня в Одессе из зала суда сбежал 36-летний Руслан Миколенко, которого доставили туда, чтобы избрать меру пресечения. Мужчину подозревают в краже.
  • Несколькими днями ранее, 22 июня, также в Одессе из-под конвоя сбежал 25-летний Георгий Янов. Ему инкриминируют совершение разбойного нападения и угона.
  • Похожий инцидент случился и в Киевской области в Ирпени. Там сбежал злоумышленник, который обманывал женщин и грабил их во время свиданий.