Авария произошла 17 октября примерно в 19:30. По данным "Новой почты", их водитель не нарушил правила ПДД, ведь ехал на зеленый свет. Полиция сейчас устанавливает детали ДТП.

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Мальчик переходил дорогу на пешеходном

На перекрестке Героев Труда и Тракторостроителей грузовой автомобиль "Новой почты" MAN сбил ребенка на самокате. Мальчик в тот момент переходил дорогу на пешеходном.

На место вызвали медиков, которые отвезли ребенка в больницу для осмотра. Мужчина, который управлял грузовиком, 1968 года рождения. Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений.



Водитель "Новой почты" сбил мальчика на пешеходном / Фото из телеграма "СТО Харьков"

Что говорят в "Новой почте"

Работники "Новой почты" в комментарии 24 каналу рассказали свой взгляд на ДТП. По их словам, водитель грузовика ехал на зеленый сигнал светофора.

Внезапно на пешеходный переход выехал ребенок на самокате. Водитель успел затормозить, но мальчик не остановился вовремя и ударился об автомобиль. Мужчина вызвал скорую и подростка забрали в больницу. К счастью, он пострадал несильно, поэтому школьника выписали домой.



В "Новой почте" говорят, что мальчик переходил на красный / Фото Нацполиции