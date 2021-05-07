Филиал Венеции на окраине Харькова: из-за аварии трубы водоканала затопило улицу – фото
Прорвало трубу Водоканала на Павловом Поле в Харькове. Мощный поток воды утром 7 мая подтопил часть частных домов.
Источник:24 канал
Авария произошла вблизи 19 дома на 1-м Орлском переулке. Здесь просела земля и обвалился забор.
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Что известно об аварии водопровода
Авария произошла на перекрестке 1-го и 2-го Орского переулка.
Работники водоканала сейчас устраняют повреждения трубы в Шевченковском районе.
В Харькове снесло забор потоком воды / Фото общественное
На этом участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Аварийные бригады среагировали оперативно, сразу после получения заявки выехали на место и обследовали протечки,
– отметил директор Харьковводоканала Владлен Волков.
Он добавил, что временно в районе прекратили холодное водоснабжение. О времени сообщат позже.
Прорыв водопровода в Харькове / Фото Суспільне
Как отметили в одном из харьковских телеграмм каналов, в этом районе два дня подряд проводили работы. Жители шутят, что те "доремонтировались".
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На место прибыли представители Шевченковской районной и городской власти, а также – коммунальщики.
Водный поток был сильным – он снес забор и подтопил фундамент ближайшего дома. Из-за этого есть вероятность оползня.
Дополнительная опасность: в этом районе есть открытый газопровод. Его якобы не задело. Однако газовиков еще не пустили для проверки состояния.
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