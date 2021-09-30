Молодая мать умерла 29 сентября. Об этом рассказала волонтер Наталья Попова, которая организовала сбор средств для роженицы.
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Сердце не выдержало
Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции из-за полной потери легких. Такие осложнения она получила от коронавируса. Накануне умершая родила малыша.
Средства на лечение женщине начали собирать 17 сентября. Уже почти за 2 недели сообщили, что роженица умерла. Все собранные средства волонтеры направят на лечение ее малыша.
К сожалению, сердце Лены не выдержало... Светлая память! С разрешения мамы закрываем сбор средств. Собранные деньги пойдут на поддержку и лечение ее ребенка,
– пишет волонтер Наталья Попова.
- По данным Newsroom, беременная женщина находилась на лечении в Харьковской областной клинической больнице в отделении для пациентов с COVID-19.
- Роженица умерла после полудня от остановки сердца.
- Незадолго до трагедии медики провели пациентке кесарево сечение.
- Сейчас ребенок находится в специальном боксе для новорожденных.