В Харькове из-за пьяного курильщика в самолете задержали пассажиров

Один из пассажиров на борту самолета Стамбул – Харьков начал курить. Стюард сделал ему замечание и вызвал полицию. Затем пассажирам объявили, что их задерживают до приезда полиции. Люди ждали 15 минут.

По словам пассажирки, самолет из Стамбула в Харьков не разрешали покидать, пока полиция не забрала хулигана. Инцидент произошел 1 ноября.

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Долго искали пассажира

Об инциденте в самолете рассказала харьковчанка Арина, которая как раз возвращалась домой из Турции. Она сообщила, что самолет вылетел с опозданием, потому что долго искали одного пассажира.

Впоследствии его обнаружили и привезли отдельно. Арина рассказала, что мужчина был пьян. Она это поняла сразу.

Когда самолет набрал высоту, старший стюард сделал какой-то выговор сидящему напротив мужчине. Затем позже замечание получил и опоздавший. Его несколько раз просили надеть маску.

Спустя еще некоторое время девушка, сидевшая рядом с пьяным пассажиром, встала и попросила ее пересадить. Однако на этом "приятные сюрпризы" во время полета не закончились.

"Вы снова курили?"

Через некоторое время стюард снова проводил разъяснительную беседу. Пассажиры думали, что это снова из-за маски, но нет.

Когда самолет приземлился, стюард подошел к опоздавшему человеку и спросил: "Вы снова курили?"

Затем пассажирам сделали объявление, чтобы они заняли свои места и ждали до приезда полиции. У виновника забрали паспорт и билет. Люди просидели в самолете 15 минут и вышли только тогда, когда приехали правоохранители.