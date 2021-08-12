Примет участие в параде ко Дню Независимости: в Харькове изготовили новый танк "Оплот"
Государственное предприятие "Завод имени В. А. Малышева" выпустило новый танк "Оплот-2м" по заказу компании"Укрспецэкспорт". Впервые его можно будет увидеть во время парада ко Дню Независимости, 24 августа.
Сейчас боевая машина находится еще в Харькове. Впоследствии она будет отправлена в Киев для участия в праздничном мероприятии.
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"Завод имени Малышева" изготовил новый "Оплот-2М"
Государственное предприятие "Завод имени В. А. Малышева" входит в состав Укроборонпрома. Известно, что новый танк "Оплот-2М" будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам как отечественным, так и иностранным.
Новую разработку впервые публично продемонстрируют на военном параде по случаю празднования 30-й годовщины Независимости Украины.
Новый танк "Оплот-2м" / Фото пресс-службы ГП "Завод имени В. А. Малышева"
Генеральный директор ГП "Завод имени В. А. Малышева" Василий Кус отметил, что участие нового "Оплота" в таком мероприятии – это большая гордость для коллектива, который работал на реализацию поставленной задачи. "Мы гордимся нашими работниками, любим Украину и готовы к выполнению новых заказов", – подчеркнул он.
Как сообщает онлайн-издание "Милитарный", предприятие в начале августа лишь заканчивало собирать новый танк. Тогда же работники завода уверяли, что успеют его презентовать до 10 августа.
"Оплот-2М" примет участие в параде ко Дню Независимости / Фото пресс-службы ГП "Завод имени В. А. Малышева"
Парад ко Дню Независимости в Киеве: последние новости
- В Киеве 24 августа состоится военный парад Вооруженных сил Украины по случаю 30-летия Независимости. Также над столицей пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
- Торжественное празднование продолжится и на Днепре. Там запланировано прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.
- Всего в парадах ко Дню Независимости примут участие свыше 5 тысяч украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ.