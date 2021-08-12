Примет участие в параде ко Дню Независимости: в Харькове изготовили новый танк "Оплот"

Государственное предприятие "Завод имени В. А. Малышева" выпустило новый танк "Оплот-2м" по заказу компании"Укрспецэкспорт". Впервые его можно будет увидеть во время парада ко Дню Независимости, 24 августа.

Сейчас боевая машина находится еще в Харькове. Впоследствии она будет отправлена в Киев для участия в праздничном мероприятии.

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"Завод имени Малышева" изготовил новый "Оплот-2М"

Государственное предприятие "Завод имени В. А. Малышева" входит в состав Укроборонпрома. Известно, что новый танк "Оплот-2М" будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам как отечественным, так и иностранным.

Новую разработку впервые публично продемонстрируют на военном параде по случаю празднования 30-й годовщины Независимости Украины.



Новый танк "Оплот-2м" / Фото пресс-службы ГП "Завод имени В. А. Малышева"

Генеральный директор ГП "Завод имени В. А. Малышева" Василий Кус отметил, что участие нового "Оплота" в таком мероприятии – это большая гордость для коллектива, который работал на реализацию поставленной задачи. "Мы гордимся нашими работниками, любим Украину и готовы к выполнению новых заказов", – подчеркнул он.

Как сообщает онлайн-издание "Милитарный", предприятие в начале августа лишь заканчивало собирать новый танк. Тогда же работники завода уверяли, что успеют его презентовать до 10 августа.



"Оплот-2М" примет участие в параде ко Дню Независимости / Фото пресс-службы ГП "Завод имени В. А. Малышева"

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