Электричка переехала жителя Харькова: парень лег на рельсы

12 июля 2021 , 10:58
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Источник:

Харьковская ОГА

В Харькове произошло трагическое событие на железнодорожном пути. Электропоезд переехал молодого человека, который просто лежал на рельсах.

Это случилось ночью 11 июля. Погибшему было приблизительно 25 лет (родился в 1996 году).

Другой случай Погиб под колесами поезда: в Ходорове на железнодорожной станции нашли тело мужчины

Начали расследовать

  • Поезд переехал парня на железнодорожном переезде "6 километр".
  • Это произошло примерно в 2:32.
  • Как следствие, потерпевший сразу скончался от полученных травм.
  • Из-за этого происшествия движение там остановилось.
  • Задержка в маршруте подвижных составов составляла 1 час 45 минут.
  • Почему парень лежал на рельсах – неизвестно.
  • Сейчас этим уже занимаются правоохранители.
Обратите внимание! 13 июня сообщили, что на Львовщине попали под колеса поездов 2 человека. Первый инцидент произошел на станции Пидзамче во Львове. Там сильно травмировался 64-летний мужчина. Второй – на переезде железнодорожной станции Борыничи. Вследствие него погибла женщина.
Автор: Олександр Марчак