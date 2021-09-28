По словам руководителя избирательной комиссии Харькова Елены Матвиенко, официально зарегистрированные кандидаты на должность городского главы могут открывать избирательные фонды, подавать списки доверенных лиц и проводить агитационные мероприятия.
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Чиновница также отметила, что претенденты на кресло главы Харькова также должны подавать информацию о наблюдателях, которые их будут представлять.
Кого уже зарегистрировали кандидатом на должность мэра Харькова
Согласно официальным данным, удостоверения кандидатов получили:
- Михаил Добкин;
- Константин Немичев;
- Дмитрий Маринин;
- Александр Кондрусик;
- Владимир Плетнев.
Кроме того, документы о регистрации должен получить Валерий Говоров. Также 28 сентября пакет документов подал действующий секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Его недавно выдвинули на партийной конференции представители "Блока Кернеса – "Успешный Харьков".
В целом прием и регистрация кандидатов на должность мэра в Харькове продлятся до 30 сентября.
Коротко о выборах мэра в Харькове
- Предыдущие выборы главы города прошли 25 октября 2020 года. Несмотря на то, что Геннадий Кернес находился при смерти и уже 2 месяца не мог выполнять свои обязанности, харьковчане в третий раз подряд переизбрали его.
- Заседание горсовета провели 9 декабря без присутствия городского главы. При этом представители мэра обещали, что Кернес вскоре появится на публике.
- 17 декабря 2021 года в окружении мэра признали его смерть из-за осложнений COVID-19. Впрочем, даже несмотря на смерть, Кернес формально еще возглавлял Харьков более месяца. Полномочия покойного остановили в конце февраля.
- В Верховной Раде долгое время не могли назначить новые выборы. Впоследствии их все же назначили.