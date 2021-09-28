По словам руководителя избирательной комиссии Харькова Елены Матвиенко, официально зарегистрированные кандидаты на должность городского главы могут открывать избирательные фонды, подавать списки доверенных лиц и проводить агитационные мероприятия.

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Чиновница также отметила, что претенденты на кресло главы Харькова также должны подавать информацию о наблюдателях, которые их будут представлять.

Кого уже зарегистрировали кандидатом на должность мэра Харькова

Согласно официальным данным, удостоверения кандидатов получили:

Михаил Добкин;

Константин Немичев;

Дмитрий Маринин;

Александр Кондрусик;

Владимир Плетнев.

Кроме того, документы о регистрации должен получить Валерий Говоров. Также 28 сентября пакет документов подал действующий секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Его недавно выдвинули на партийной конференции представители "Блока Кернеса – "Успешный Харьков".

В целом прием и регистрация кандидатов на должность мэра в Харькове продлятся до 30 сентября.

Коротко о выборах мэра в Харькове