В Харькове кандидаты в мэры могут официально начинать агитацию

Первые пять кандидатов на должность главы Харькова получили свои удостоверения. Отныне в городе может начаться предвыборная кампания за средства избирательного фонда.

По словам руководителя избирательной комиссии Харькова Елены Матвиенко, официально зарегистрированные кандидаты на должность городского главы могут открывать избирательные фонды, подавать списки доверенных лиц и проводить агитационные мероприятия.

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Чиновница также отметила, что претенденты на кресло главы Харькова также должны подавать информацию о наблюдателях, которые их будут представлять.

Кого уже зарегистрировали кандидатом на должность мэра Харькова

Согласно официальным данным, удостоверения кандидатов получили:

Михаил Добкин;

Константин Немичев;

Дмитрий Маринин;

Александр Кондрусик;

Владимир Плетнев.

Кроме того, документы о регистрации должен получить Валерий Говоров. Также 28 сентября пакет документов подал действующий секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Его недавно выдвинули на партийной конференции представители "Блока Кернеса – "Успешный Харьков".

В целом прием и регистрация кандидатов на должность мэра в Харькове продлятся до 30 сентября.

Коротко о выборах мэра в Харькове