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В Харькове коммунальщики планируют купить элитный катафалк за 5 миллионов

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Коммунальщики планируют купить элитный катафалк
Коммунальщики планируют купить элитный катафалк / Вlackrose

Коммунальное предприятие "Ритуал" Харьковского горсовета объявило тендер на закупку катафалка. Его стоимость составит 5 миллионов гривен.

В тендерной документации указывается, что катафалк должен быть новым, на базе автомобиля E-класса 2020 года изготовления. Об этом говорится на сайте госзакупок ProZorro.

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Требования к катафалку

  • спецавто обязательно должен иметь подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности – шторки, систему контроля мертвых зон (специальные датчики, которые будут предупреждать водителя об опасности со стороны так называемых "слепых зон")
  • камеру обзора при движении задом на 360 градусов, автоматическое затемнение для внешних и внутренних зеркал, бесключевой вход и запуск двигателя;
  • подключение мобильного телефона для беспроводного соединения, электронный климат-контроль и сигнализацию;
  • гроб должен загружаться сзади автомобиля, а отсек для гроба должен освещаться и быть украшен деревом (или искусственными материалами под дерево), натуральной или искусственной кожей или металлом. Также в катафалке должно быть регулируемое крепление для урны с прахом.

Что известно о тендере

Тендер на закупку катафалка появился 28 мая. Все желающие смогут подать свои предложения до конца июня, а победителя выберут в начале августа.

Предложенная стоимость составляет 5,12 миллиона гривен. Победитель должен предоставить катафалк коммунальному предприятию в сентябре этого года, и обеспечить сервисное обслуживание для автомобиля в течение следующих двух лет. 

Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Деньги Новости Харькова Авто
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