В Харькове легковушка влетела в пассажирский автобус: фото с места происшествия

На Куриловской в Харькове легковушка ВАЗ 2101 врезалась в пассажирский автобус "Богдан". В то время он стоял на остановке. Как следствие, пострадал водитель легковушки. Его отвезли в больницу.

Авария произошла 25 августа в 8:12. Спасатели вытащили изувеченное тело водителя. Все детали будут устанавливать правоохранители.

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Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Куриловской, 87. Почему водитель легковушки влетел в грузовик не сообщают. От удара обломки авто заблокировали ему выход.

Мужчину вынуждены были доставать спасатели. Его отнесли в карету скорой помощи, а потом в 4 больницу Харькова. В каком состоянии находится водитель легковушки не известно.



В Харькове в результате ДТП пострадал водитель легковушки / Фото ГСЧС Харьковщины

На месте работала 6 спасательная часть ГСЧС Харьковщины. Продолжается следствие.

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Авария с участием автобуса в Киеве

25 августа ночью автобус Кишинев – Москва попал в ДТП. В аварии пострадали 18 человек. По словам свидетеля, водитель пытался объехать другую аварию на большой скорости. Однако он не справился с управлением, так как дорога была мокрая.

В местных телеграм-каналах сообщают, что не всех пассажиров отвезли в больницу. Некоторые из них ждали на АЗС.