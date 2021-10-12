В Харькове легковушка врезалась в подъезд жилого дома: видео с места ДТП

Водитель BMW влетел в жилой дом на Танкопия, 21. После ДТП мужчина быстро собрал вещи и сбежал с места происшествия. Людям удалось снять на видео момент побега.

Авария произошла в ночь на 12 октября. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Полиция еще не подтвердила официальную информацию. Фото и видео с места происшествия публикуют очевидцы.

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Детали ДТП

Водитель BMW въехал в жилой дом в районе Новых Домов. В сети говорят, что мужчина ехал на большой скорости, так как перед домом было еще много деревьев и просто так въехать было бы очень трудно.

Легковушка влетела в жилой дом / Фото из телеграма "Автомобильный Харьков. СТО Харьков"

На фото и видео видно, что много кустов и деревьев повалило в результате ДТП. После аварии водитель сразу начал собирать вещи и убегать. Очевидцы сняли этот момент на видео. На записи видно, как мужчина складывает все в огромные пакеты. Время от времени он осматривается, никто ли за ним не следит.

После, говорят очевидцы, он все же убегает. В сети сообщают, что на место выезжала патрульная полиция.

Как водитель убегал с места аварии: видео из телеграма "Автомобильный Харьков. СТО Харьков"