Лодка протаранила авто в Харькове: ее владелец сразу убежал – видео

6 июля 2021 , 14:03
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Источник:

24 канал

В Харькове произошло неординарное ДТП. Там лодка влетела в автомобиль. Впоследствии владелец водного транспорта скрылся с места аварии.

Это случилось на улице Камышева 7 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео этого инцидента.

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Почему лодка ехала

  • Лодка влетела в авто примерно в 11 часов.
  • Она была закреплена на специальном прицепе.
  • На видео видно, что она отцепилась от черного внедорожника.
  • Поэтому начала двигаться по дороге самостоятельно.
  • Владельца водного транспорта нашли уже через 15 минут.
  • Он был во дворах неподалеку.

Лодка протаранила автомобиль в Харькове: видео телеграмму ХС

Обратите внимание! В Яремче 2 июля байкер врезался в другой мотоцикл. Как следствие, его транспорт полетел в сторону и сбил лошадь. Получил травмы лишь один водитель транспорта. Животное осталось невредимым.
Автор: Олександр Марчак