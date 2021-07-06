Лодка протаранила авто в Харькове: ее владелец сразу убежал – видео
6 июля 2021 , 14:03Читати новину українською
Источник:24 канал
В Харькове произошло неординарное ДТП. Там лодка влетела в автомобиль. Впоследствии владелец водного транспорта скрылся с места аварии.
Это случилось на улице Камышева 7 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео этого инцидента.
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Почему лодка ехала
- Лодка влетела в авто примерно в 11 часов.
- Она была закреплена на специальном прицепе.
- На видео видно, что она отцепилась от черного внедорожника.
- Поэтому начала двигаться по дороге самостоятельно.
- Владельца водного транспорта нашли уже через 15 минут.
- Он был во дворах неподалеку.
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