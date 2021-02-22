Съезжая по Бурсацкому спуску на автомобиле Nissan, женщина врезалась в магазин, находящийся на пересечении спуска и ул. Клочковской, 23 Авария произошла 21 февраля в 11.00.

Передняя часть автомобиля сильно пострадала, также был поврежден фундамент магазина. Пострадавшая водитель находится в больнице.

Авария в Харьков

По ее словам, у автомобиля отказали тормоза, и она не могла справиться с управлением.

Читайте также 6 типичных ошибок, допускаемых автомобилистами во время вождения зимой

Бурсацкий спуск в Харькове – непростое место для езды. Опытные водители говорят, что готовятся тормозить на этом участке заранее, в противном случае – легко попасть в аварию.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Магазин устоял, автомобиль – не очень / ТРУХА

Не в магазин, так в забор

В последнее время подобные случаи в городе происходят часто:

18 февраля на улице Вологодской автомобиль Chevrolet врезался в ограждение детского сада.

В тот же день на пр-т. Гагарина фура снесла забор и перегородила дорогу.

На следующий день на проспекте Петра Григоренко водитель Opel не учел дорожных обстоятельств и врезался в забор.

17 февраля на Московском проспекте у станции метро "Пролетарская" автомобиль Volkswagen влетел в автобусный терминал.

15 февраля на Журавлевском спуске произошло ДТП. На дороге не разминулись автомобили Daewoo Lanos и Hyundai Santa Fe. От удара Daewoo Lanos вылетел с дороги на обочину и застрял между деревьями.

Интересная информация для нарушителей ПДД

На днях Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения":