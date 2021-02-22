Без тормозов: в центре Харькова машина въехала в магазин
Съезжая по Бурсацкому спуску на автомобиле Nissan, женщина врезалась в магазин, находящийся на пересечении спуска и ул. Клочковской, 23 Авария произошла 21 февраля в 11.00.
Источник:Харьковские новости
Передняя часть автомобиля сильно пострадала, также был поврежден фундамент магазина. Пострадавшая водитель находится в больнице.
Авария в Харьков
По ее словам, у автомобиля отказали тормоза, и она не могла справиться с управлением.
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Бурсацкий спуск в Харькове – непростое место для езды. Опытные водители говорят, что готовятся тормозить на этом участке заранее, в противном случае – легко попасть в аварию.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Магазин устоял, автомобиль – не очень / ТРУХА
Не в магазин, так в забор
В последнее время подобные случаи в городе происходят часто:
- 18 февраля на улице Вологодской автомобиль Chevrolet врезался в ограждение детского сада.
- В тот же день на пр-т. Гагарина фура снесла забор и перегородила дорогу.
- На следующий день на проспекте Петра Григоренко водитель Opel не учел дорожных обстоятельств и врезался в забор.
- 17 февраля на Московском проспекте у станции метро "Пролетарская" автомобиль Volkswagen влетел в автобусный терминал.
- 15 февраля на Журавлевском спуске произошло ДТП. На дороге не разминулись автомобили Daewoo Lanos и Hyundai Santa Fe. От удара Daewoo Lanos вылетел с дороги на обочину и застрял между деревьями.
Интересная информация для нарушителей ПДД
На днях Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения":
- за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 17 тысяч гривен плюс лишение прав на год;
- повторное нарушение в течение года – минус 34 тысяч гривен и лишение прав на 3 года;
- третье за год нарушение – минус 51 тысяча гривен и лишение прав на 10 лет
- отказ проходить освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения будет стоить 40 тыс. 800 гривен.
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