Об этом сообщила мать ребенка, которая сняла видео. Она об этом написала в один из местных телеграм-каналов 15 июня.

Другой случай Выглядела неадекватной: в Одессе прохожих шокировало поведение женщины с младенцем – видео

Почему ребенку не помогли

Издевательства над ребенком заметили возле школы №82. Автор записи рассказала, что ее дочь позвонила к ней и плакала. Ребенок говорил, что видит, как убивают девочку.

Моя дочь подошла к взрослым и попросила о помощи, но те не вмешались. Они сказали, что эта женщина там каждый день гуляет и так себя ведет,

– рассказала женщина

Мать издевается над ребенком на спортплощадке в Харькове: видео телеграм-канала "Харьков Life"

Обратите внимание! В Хмельницкой области 15 мая задержали мужчину, который вероятно издевался над собственными детьми. Следователи считают, что он избил 8-летнего сына и 6-летнюю дочь раскаленной кочергой.