Об этом сообщила мать ребенка, которая сняла видео. Она об этом написала в один из местных телеграм-каналов 15 июня.
Другой случай Выглядела неадекватной: в Одессе прохожих шокировало поведение женщины с младенцем – видео
Почему ребенку не помогли
Издевательства над ребенком заметили возле школы №82. Автор записи рассказала, что ее дочь позвонила к ней и плакала. Ребенок говорил, что видит, как убивают девочку.
Моя дочь подошла к взрослым и попросила о помощи, но те не вмешались. Они сказали, что эта женщина там каждый день гуляет и так себя ведет,
– рассказала женщина
Мать издевается над ребенком на спортплощадке в Харькове: видео телеграм-канала "Харьков Life"