В Харькове медики спасли мужчину, пережившего клиническую смерть

54-летний харьковчанин пережил клиническую смерть из-за острого инфаркта. Медики пытались реанимировать мужчину и им это удалось.

Срочный вызов поступил медикам 3 ноября в 23:31. Врачи сразу отправились на помощь.

Похожий случай В Харькове медики спасли мужчину, у которого произошла клиническая смерть

Причиной стал инфаркт

Острый инфаркт миокарда вызвал клиническую смерть 54-летнего харьковчанина. Медики немедленно начали проводить реанимационные мероприятия.

К счастью, врачам удалось восстановить сердечную деятельность мужчины и его отвезли в больницу.

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