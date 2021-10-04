Фельдшер Александр Брацило и водитель Романа Шевченко сразу начали проводить реанимационные мероприятия. Таким образом пенсионера удалось спасти. Случилось это 3 октября.

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Умирал по дороге в больницу

Скорая приехала на вызов к дому пенсионера, которому стало плохо. Мужчину перенесли в карету скорой и повезли в больницу.

По дороге мужчине стало плохо и он перестал дышать. Случилось это через внезапную коронарную недостаточность.

Медик и водитель скорой быстро среагировали и начали помогать пострадавшему. К счастью, его удалось спасти. Сейчас мужчина находится в больнице.

Студентки спасли жизнь пассажиру

  • 22 сентября две студентки Львовского медуниверситета спасли жизнь пассажиру трамвая.
  • У 68-летнего мужчины за 10 минут дважды остановилось сердце.
  • Впоследствии скорая отвезла пострадавшего в реанимационное отделение больницы.
  • 24 сентября мэр Львова встретился со студентками и вручил им благодарности.