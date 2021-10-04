В Харькове медики спасли мужчину, у которого произошла клиническая смерть
Двое медиков спасли жизнь 78-летнего харьковчанина, который внезапно перестал дышать. Случилось это тогда, когда врачи перевозили пенсионера в больницу.
Фельдшер Александр Брацило и водитель Романа Шевченко сразу начали проводить реанимационные мероприятия. Таким образом пенсионера удалось спасти. Случилось это 3 октября.
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Умирал по дороге в больницу
Скорая приехала на вызов к дому пенсионера, которому стало плохо. Мужчину перенесли в карету скорой и повезли в больницу.
По дороге мужчине стало плохо и он перестал дышать. Случилось это через внезапную коронарную недостаточность.Обратите внимание! Коронарная недостаточность – это сложное сердечное состояние, из-за которого снижается снабжение крови к тканям в организме. Острая форма недостаточности вызывает инфаркт миокарда.
Медик и водитель скорой быстро среагировали и начали помогать пострадавшему. К счастью, его удалось спасти. Сейчас мужчина находится в больнице.
Студентки спасли жизнь пассажиру
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- У 68-летнего мужчины за 10 минут дважды остановилось сердце.
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- 24 сентября мэр Львова встретился со студентками и вручил им благодарности.