В Харькове молния попала в троллейбус и тот загорелся: видео последствий непогоды
Источник:24 канал
Возле аэропорта Харькова 31 августа загорелся троллейбус. Однако огонь удалось потушить довольно быстро и никто не пострадал. В сети сообщили, что причиной возгорания была молния, которая попала в транспорт.
Информацию о происшествии подтвердили журналистам 24 канала в ГСЧС Харьковщины. Там сообщили, что это произошло на улице Аэрофлотской, 11.
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Что именно там загорелось
К пожарным относительно инцидента обратились в 10:44. Однако пламя сразу начали тушить огнетушителем, который был в кабине водителя. Спасатели прибыли менее чем за 10 минут, но пожара уже не было.
Троллейбус, который горел в Харькове / Фото телеграма "Труха"
Они установили, что общая площадь возгорания была 2 квадратных метра. Горела кантактная часть на крыше. Туда забрался один из сотрудников ГСЧС, который проверил, нет ли опасности нового пожара.
В Харькове горел троллейбус, в который попала молния: смотрите видео телеграма "Труха"
На фото с места видно, что горел троллейбус, который курсирует по 5 маршруту. О том, что стало причиной пожара была молния, сообщили в телеграме "Труха".