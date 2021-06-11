Тела разбросаны по полу: обнародовали ужасные фото из морга в Харькове

В сети распространили ужасающие фото из харьковского морга в центре города. На изображениях видно, что в помещении абсолютная антисанитария. Кроме этого, тела лежат прямо на полу, как мусор.

Говорится о помещении "Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы" на улице Дмитриевской. Фото обнародовали в сети 10 июня

Другое учреждение В морге на Черкащине покойников держат прямо в коридоре на каталке

Больше об этой ситуации

Автором этих фотографий является сотрудник этого учреждения. Он послал их в местный телеграм-канал анонимно.

Работник морга обвиняет свое руководство в том, что все там выглядит именно так. В частности, этот человек сказал, что в полное антисанитарное положение помещений там воспринимается как должное. Не говоря уже о том, что многие тела лежат, как мусор.

Те ужасы, которые происходят в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, сложно представить в нашем 21 веке. Это ковидные больные, СПИДом, гепатитом. Заметьте, это в центре Харькова,

– добавил автор сообщения.



Тела лежат на полу харьковского морга / Фото телеграм-канала "Х*****й Харьков"

Почему такая ситуация в морге

Depo сообщает, что 2 апреля этого года состоялось заслушивание отчета главы "Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы" Юрия Кравченко за 2016-2021 года работы.

Тогда работники учреждения отмечали, что коллектив работает в аварийных помещениях, там дефицит кадров. Также там получают минималку, но при этом за свой счет покупают расходные материалы.

Руководство же морга тогда признало – все помещения 5 зданий Бюро на Дмитровской в ​​аварийном состоянии. Также отметили, что из-за нехватки средств работники часто не имеют возможности выехать на места осмотра со следователями группами.

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Что сказали в Областном совете

Во время обсуждения отчета также выступил первый заместитель председателя облсовета Альберт Кононенко. По его словам, областной совет обладает определенной информацию о деятельности учреждения.

По его словам, нынешний руководитель учреждения на своем посту уже 14 лет. Мол, община региона не увидела позитивных изменений и результатов за этот период.

Кононенко тоже констатировал отсутствие желания изменить что-то к лучшему. Он это объяснил тем, что руководитель Бюро ни разу не обратился в областной совет по этому поводу.

Жители области после обращений в Бюро часто пишут жалобы, в которых указывают на ужасные условия, нарушения санитарных норм и негативное отношение к посетителям.

Фото вы можете посмотреть в прикрепленном посте. Однако не рекомендуем это делать людям со слабой психикой (Фото 18+).