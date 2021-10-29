В Харькове мошенники пытались "отжать" квартиру ветерана СБУ. Для этого они изготовили поддельные нотариальные доверенности.

На основе фейковых документов задержанные передали квартиру в залог. Об этом сообщили в СБУ.

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СБУ разоблачила преступников, которые хотели "отжать" квартиру у экс-работника СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали группу квартирных мошенников в Харькове.

Злоумышленники хотели "отжать" квартиру одного из жителей города, который оказался полковником запаса СБУ,

– рассказали в ведомстве.

Владелец квартиры – полковник запаса, экс-сотрудник Харьковского управления СБУ, ветеран подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Сейчас известно, что преступная группа, которая хотела забрать квартиру, состояла из 3 человек: двух граждан закавказской страны и украинки. Они занимались мелким мошенничеством и решили "масштабировать" свою деятельностью, "отжимая" квартиры у жителей города. Следствие установило, что:

они через свои связи в криминальной среде, изготовили поддельные нотариальные доверенности;

на основе этих "документов", зарегистрировали свое право собственности на чужую квартиру в центре Харькова;

далее передали недвижимость в залог, якобы они являются ее владельцами;

после оформления договора залога и получения денег, правоохранители и задержали участников группировки.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения им о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

Если вину докажут, то участникам группировки грозит

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, чтобы установить причастность группы к другим аналогичным преступлениям в регионе.

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