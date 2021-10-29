В Харькове мошенники пытались "отжать" квартиру ветерана СБУ
Источник:фейсбук СБУ
В Харькове мошенники пытались "отжать" квартиру ветерана СБУ. Для этого они изготовили поддельные нотариальные доверенности.
На основе фейковых документов задержанные передали квартиру в залог. Об этом сообщили в СБУ.
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СБУ разоблачила преступников, которые хотели "отжать" квартиру у экс-работника СБУ
Сотрудники СБУ разоблачили и задержали группу квартирных мошенников в Харькове.
Злоумышленники хотели "отжать" квартиру одного из жителей города, который оказался полковником запаса СБУ,
– рассказали в ведомстве.
Владелец квартиры – полковник запаса, экс-сотрудник Харьковского управления СБУ, ветеран подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Сейчас известно, что преступная группа, которая хотела забрать квартиру, состояла из 3 человек: двух граждан закавказской страны и украинки. Они занимались мелким мошенничеством и решили "масштабировать" свою деятельностью, "отжимая" квартиры у жителей города. Следствие установило, что:
- они через свои связи в криминальной среде, изготовили поддельные нотариальные доверенности;
- на основе этих "документов", зарегистрировали свое право собственности на чужую квартиру в центре Харькова;
- далее передали недвижимость в залог, якобы они являются ее владельцами;
- после оформления договора залога и получения денег, правоохранители и задержали участников группировки.
Сейчас решают вопрос относительно сообщения им о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.Обратите внимание! Если вину докажут, то участникам группировки грозит заключение от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, чтобы установить причастность группы к другим аналогичным преступлениям в регионе.
В Харькове задержали преступников, пытавшихся присвоить чужую квартиру: смотрите видео
Коротко о последних разоблачениях работниками СБУ
- Работники СБУ провели спецоперацию по обезвреживанию организованной преступной группы, которая специализировалась на земельных махинациях. Злоумышленники незаконно завладели несколькими гектарами земли в Киеве и пытались продать один из участков за 1 миллион долларов.
- 28 октября СБУ разоблачила чиновников Житомирской таможни, которые организовали масштабные коррупционные схемы на растаможке грузовиков. По данным следствия, сумма ущерба составляет более 10 миллионов гривен.
- Более того, СБУ начала проверку возможного "финансирования терроризма"со стороны "Укрэксимбанка". Речь идет о расследовании схем "Мецгер, "ДНР", SkyMall и $60 миллионов".