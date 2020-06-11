В Харькове на стене одного из домов появился мурал с эмблемой контрразведки СБУ. Мурал расположили очень удачно, ведь напротив – российское консульство.

На мурале изобразили казака, который борется с чудовищем

На мурале, который расположен на боковой стене пятиэтажки, добавили лозунг ГКР "Aquila non captat muscas" – "Орел мух не ловит". Об этом сообщил в Фейсбуке харьковчанин Эдуард Рубин.

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Символ украинской разведки. На правильном месте,

– написал Рубин.

Размера мурала – около 10 на 10 метров. Авторы изобразили казака, который борется с двуглавым чудовищем с коронами. Над героем надпись: "Помним – побеждаем".

Это инициатива харьковских художников

Как сообщает Depo. Харьков, мурал – инициатива харьковских художников, которые захотели заполнить пустую стену. Также, отметили авторы идеи, это будет напоминанием, что генконсульство России – под наблюдением украинских спецслужб.



Мурал создали харьковские художники / Фото Depo.ua



Казак убивает чудовище с двумя головами / Фото Depo.ua