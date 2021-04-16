Выбросился из окна 7 этажа: очередная трагическая история в Харькове
В Алексеевском районе Харькова мужчина прыгнул из окна квартиры многоэтажки. На место выехала скорая помощь и полиция. Однако мужчине не смогли помочь.
Источник:Kharkiv Today
Это случилось примерно в 12 часов дня на проспекте Победы, 65. Мужчина выпрыгнул из окна квартиры на 7 этаже.
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Как рассказали правоохранители, умершему было 36 лет. Медики скорой после приезда лишь констатировали смерть. Следователи предполагают, что это было самоубийство.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг. Сейчас открыто уголовное производство,
– уточнили в полиции.
Адрес дома, где произошла трагедия / Карта Google
Другие случаи самоубийств
- В Киеве днем 7 апреля в микрорайоне Бортничи из окна 16 этажа выпал молодой человек. Медики приехали и констатировали смерть.
- Днем 1 апреля на Осокорках в Киеве мужчина выпрыгнул из окна 20 этажа и пробил крышу частной клиники. Он это сделал на глазах у своих детей и родственников. Спасти пострадавшего не смогли.
- В Днепре 26 марта на улице Космонавта Волкова мужчина упал с крыши детского сада. На момент падения у него также были порезаны вены.
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