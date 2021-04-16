В Алексеевском районе Харькова мужчина прыгнул из окна квартиры многоэтажки. На место выехала скорая помощь и полиция. Однако мужчине не смогли помочь.

Это случилось примерно в 12 часов дня на проспекте Победы, 65. Мужчина выпрыгнул из окна квартиры на 7 этаже.

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Как рассказали правоохранители, умершему было 36 лет. Медики скорой после приезда лишь констатировали смерть. Следователи предполагают, что это было самоубийство.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг. Сейчас открыто уголовное производство,

– уточнили в полиции.

Адрес дома, где произошла трагедия / Карта Google

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