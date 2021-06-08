Инцидент произошел около 21:53. Злоумышленника сразу задержали, сейчас с ним работают полицейские.
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Со слов очевидцев известно, что взрыв был мощный. На место сразу вызвали правоохранителей и медиков.
Что с пострадавшими
- Людям оказывают помощь медики. По предварительной информации, у них легкие телесные травмы.
- Отметили, что несколько мужчин с осколочными ранениями после взрыва побежали в супермаркет "Таврия", они звали на помощь.
- Кроме того, взрыв повредил припаркованный легковой автомобиль. "Суспільне" сообщает что граната взорвалась на тротуаре возле киосков.
Почему мужчина бросил гранату
Очевидцы рассказали, что между молодыми людьми в компании случился конфликт. Один из них достал и бросил гранату.
Полиция работает на месте инцидента / Фото "Суспільного"
Место, где произошел взрыв / Фото "Суспільного"