Инцидент произошел около 21:53. Злоумышленника сразу задержали, сейчас с ним работают полицейские.

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Со слов очевидцев известно, что взрыв был мощный. На место сразу вызвали правоохранителей и медиков.

Что с пострадавшими

Людям оказывают помощь медики. По предварительной информации, у них легкие телесные травмы.

Отметили, что несколько мужчин с осколочными ранениями после взрыва побежали в супермаркет "Таврия", они звали на помощь.

Кроме того, взрыв повредил припаркованный легковой автомобиль. "Суспільне" сообщает что граната взорвалась на тротуаре возле киосков.

Почему мужчина бросил гранату

Очевидцы рассказали, что между молодыми людьми в компании случился конфликт. Один из них достал и бросил гранату.



Полиция работает на месте инцидента​ / Фото "Суспільного"



Место, где произошел взрыв / Фото "Суспільного"