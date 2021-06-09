Пресс-секретарь полиции района Эвелина Черепахина подтвердила изданию, что правоохранители 9 июня, примерно в 18:00 получили сообщение о мужчине, который может иметь с собой гранату.

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В Харькове мужчина ходил по улице с гранатой в руках

Злоумышленника заметили по адресу Салтовское шоссе, 141Б. По словам очевидцев, он разгуливал с предметом, похожим на гранату, и угрожал местным детям взорвать его.

Впоследствии туда приехала полиция, а также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 19:00 первый подъезд 5-этажки оградили лентами. Внутрь никого не пускали. У входа дежурили полицейские, неподалеку была пожарная машина. Однако жильцов дома не эвакуировали.

Злоумышленника задержали

По предварительной информации, полицейским удалось задержать злоумышленника в одном из подъездов дома.

В пресс-службе ГСЧС 24 каналу рассказали, что услуги спасателей не понадобились.

В Харькове заметили мужчину с гранатой в руках: смотрите видео

Мужчина с гранатой гулял по Салтовскому шоссе: смотрите карту