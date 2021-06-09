В Харькове мужчина разгуливал с гранатой и угрожал детям взорвать ее

На улице Руслана Плоходько в Харькове 9 июня заметили мужчину, который разгуливал с предметом, похожим на гранату. Очевидцы рассказали, что он угрожал детям взорвать ее. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Сообщение о том, что на детской площадке возле одного из домов по улице Руслана Плоходько в Харькове находится мужчина с предметом, похожим на гранату, поступило в полицию 9 июня в 17:47.

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В Харькове полиция задержала мужчину с гранатой

На место происшествия выехали патрульные, а также взрывотехники. Менее чем за полчаса полицейские установили место пребывания злоумышленника – он был в подъезде дома на улице Салтовское шоссе.

Правонарушителем оказался 27-летний местный житель.

Во время поверхностного осмотра сотрудники полиции изъяли у мужчины предмет, который оказался боевой гранатой Ф-1. Боеприпас вместе с запалом УЗРГМ изъяли.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Сейчас решают вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления.

К слову, очевидцы рассказали, что мужчина угрожал детям взорвать гранату.

В Харькове заметили мужчину с гранатой в руках: смотрите видео

Мужчина с гранатой гулял по улице Руслана Плоходько: смотрите карту