Инцидент произошел 20 июля. Об этом журналистам 24 канала сообщила Нацполиция Одесской области.

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Домогался в воде

Видео сняла родственница пострадавшей. Она обратилась за оглаской к местному телеграм-каналу "ТРУХА. Харьков". Женщина отмечает, что к ее крестнице начал приставать мужчина в воде. Он касался ее интимных мест.

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На кадрах задержания слышно, что полицейские говорят женщине не снимать. Но она отвечает, что преступника должны знать все харьковчане. Поэтому записывать будет дальше.

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Что грозит мужчине

Сейчас злоумышленника привезли в отдел полиции. Полицейские планируют открыть уголовное производство о развращении несовершеннолетних. Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Обратите внимание! В Одессе мужчина заманил 8-летнюю девочку в гараж и изнасиловал ее. В полицию обратилась мать девочки. Правоохранители пока не подтверждают эту информацию.