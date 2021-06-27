Инцидент произошел в ночь на 26 июня на улице Бекетова. Интересно, что на голове у дебошира была кастрюля.

Читайте также "Перенервничала": харьковчанка, которая жаловалась на украинский язык, попала в больницу

Что известно о дебошире

Перед тем, как устроить погром на территории заведения, странный мужчина распылил газовый баллончик в сторону авто, припаркованного неподалеку.

Судя по обнародованному очевидцами видео, кроме кастрюли, на нем были еще трусы-боксеры и майка. При этом, мужчина был босым.

Погром в Харьковском Mcdonald's: смотрите видео (осторожно, содержит ненормативную лексику 18+)

Впрочем, долго этот эпический "перформанс" не продлился. Уже вскоре прибыли местные правоохранители, задержание мужчины сопровождалось криком.

Нападение на иностранца в Харькове