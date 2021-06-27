В Харькове мужчина с кастрюлей на голове устроил погром в Mcdonald's: видео 18+
Источник:телеграм-канал "ХС | Харьков"
В Харькове мужчина разгромил летнюю площадку ресторана Mcdonald's на Французском бульваре. Вел он себя крайне неадекватно.
Инцидент произошел в ночь на 26 июня на улице Бекетова. Интересно, что на голове у дебошира была кастрюля.
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Что известно о дебошире
Перед тем, как устроить погром на территории заведения, странный мужчина распылил газовый баллончик в сторону авто, припаркованного неподалеку.
Судя по обнародованному очевидцами видео, кроме кастрюли, на нем были еще трусы-боксеры и майка. При этом, мужчина был босым.
Погром в Харьковском Mcdonald's: смотрите видео (осторожно, содержит ненормативную лексику 18+)
Впрочем, долго этот эпический "перформанс" не продлился. Уже вскоре прибыли местные правоохранители, задержание мужчины сопровождалось криком.
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