В Харькове мужчина, который пытался совершить самоубийство, подстрелил полицейского
Самоубийца в Харькове ранил полицейского из стартового пистолета, когда тот пытался ему помочь. К счастью, травма правоохранителя не опасна, а мужчину удалось отговорить от совершения непоправимого.
Инцидент произошел около 23:00 на улице Гвардейцев Широнинцев. Полиции поступило сообщение, что по указанному адресу находится мужчина, который собирается покончить с жизнью. При себе он имеет пистолет, передает пресс-служба Нацполиции.
Ранее В Запорожье возле храма женщина сожгла себя: жуткие фото 18+
Как все происходило:
- Первыми на место происшествия прибыли патрульные.
- Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил, что собирается покончить с собой.
- Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, он произвел выстрел из стартового пистолета в сторону патрульного.
- В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто попробует к нему подойти – он убьет себя.
- После непродолжительных переговоров преступник сдался полиции.
Стартовый пистолет у него изъяли. О своих намерениях свести счеты с жизнью мужчина писал в социальной сети и сообщал, что причиной его поступка является безответная любовь.