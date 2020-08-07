Самоубийца в Харькове ранил полицейского из стартового пистолета, когда тот пытался ему помочь. К счастью, травма правоохранителя не опасна, а мужчину удалось отговорить от совершения непоправимого.

Инцидент произошел около 23:00 на улице Гвардейцев Широнинцев. Полиции поступило сообщение, что по указанному адресу находится мужчина, который собирается покончить с жизнью. При себе он имеет пистолет, передает пресс-служба Нацполиции.

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Как все происходило:

Первыми на место происшествия прибыли патрульные.

Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил, что собирается покончить с собой.

Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, он произвел выстрел из стартового пистолета в сторону патрульного.

В результате полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто попробует к нему подойти – он убьет себя.

После непродолжительных переговоров преступник сдался полиции.

Стартовый пистолет у него изъяли. О своих намерениях свести счеты с жизнью мужчина писал в социальной сети и сообщал, что причиной его поступка является безответная любовь.