В Харькове ограбленный прыгнул на капот злоумышленников: те били его ножом и ехали – видео

В Харькове злоумышленники напали на мужчину, чтобы забрать деньги и телефон. После этого пострадавший запрыгнул на капот их автомобиля. Ему брызгали перцовкой в лицо и резали ножом.

Однако, благодаря действиям потерпевшего, подозреваемых впоследствии задержали. Об этом сообщили 23 июня, а сам инцидент произошел 17 июня.

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Ехал на капоте и дрался

В полицию обратился очевидец событий.

Он сообщил, что видел, как неизвестные в масках ранили ножом мужчину и отобрали деньги.

Впоследствии 37-летний пострадавший рассказал, что злоумышленники хотели скрыться на автомобиле.

Поэтому он прыгнул на их капот и не слазил.

Это подтверждает и видеозапись, обнародованная полицией.

На нем видно, как потерпевший дерется с мужчиной, который вылез через люк.

Чтобы ограбленный упал, ему брызгали в лицо перцовым баллончиком.

Это не дало результата, поэтому он получил еще и несколько ножевых ранений.

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Как задержали злоумышленников

После этого инцидента в городе объявили план перехват "Сирена". В одном из гаражных кооперативов города нашли сожженный автомобиль, на котором в тот день были подозреваемые.

Поскольку потерпевший смог содрать маску с водителя автомобиля, то запомнил его лицо. Именно это помогло следователям установить личности вероятных нападавших.

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Что грозит за такое преступление

Пока что задержали только одного из подозреваемых. 48-летнему мужчине объявили подозрение по статье о разбое совершенное группой лиц. Если его вину докажут в суде, задержанному грозит от 8 до 15 лет тюрьмы и конфискация имущества.