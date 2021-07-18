По предварительным данным, жуткий инцидент произошел в ЖК Парковый Квартал. Он расположен на Московском проспекте.
Ранее Ударил ребенка ножом 33 раза: в Харькове осудили жестокого убийцу
"Разбил голову своей сожительнице, а теперь спрашивает, кто обидел его Дашу", – написали в одном из местных телеграм-каналов. И уточнили, что мужчина разгуливал по дому в окровавленной одежде.
В Харькове мужчина жестоко расправился с женщиной: видео (осторожно, 18+!)
Вероятно, женщина выжила
Сначала СМИ сообщали о том, что девушка умерла. Впрочем, по словам жителей дома, она все-таки выжила. В то же время соседи описывают пару как проблемную и утверждают, что мужчина употребляет наркотики.
В Харькове осудили жестокого убийцу
- Накануне суд в Харькове вынес приговор мужчине, который жестоко убил 2-классника. Фигурант нанес ребенку 33 удара ножом, а перед этим напоил спиртным.
- Злоумышленник совершил преступление на кладбище поселка Великий Бурлук в сентябре 2017 года. Им оказался психически больной уроженец Грузии.
- Подсудимый признал свою вину, однако давать показания он не захотел. За умышленное убийство подростка он проведет 15 лет в тюрьме.