По предварительным данным, жуткий инцидент произошел в ЖК Парковый Квартал. Он расположен на Московском проспекте.

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"Разбил голову своей сожительнице, а теперь спрашивает, кто обидел его Дашу", – написали в одном из местных телеграм-каналов. И уточнили, что мужчина разгуливал по дому в окровавленной одежде.

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Вероятно, женщина выжила

Сначала СМИ сообщали о том, что девушка умерла. Впрочем, по словам жителей дома, она все-таки выжила. В то же время соседи описывают пару как проблемную и утверждают, что мужчина употребляет наркотики.

Справка. На месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют все подробности жуткого инцидента. Официальной информации на сайте полиции пока нет.

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