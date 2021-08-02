Инцидент произошел утром 2 августа. В сети выложили соответствующее видео.
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Перевернул экран
- На записи видно, как мужчина в вагоне сидит в кресле и смотрит порно.
- Одной рукой он держит свой рюкзак, а другой – телефон, на котором видно видео для взрослых.
- Пользователи по-разному отреагировали на ситуацию. Одни пишут, что мужчину нужно сдать в полицию, потому что однажды в транспорте могут ехать дети.
- Другие считают, что это его личное дело и не стоит никому заглядывать в чужой телефон.
- Некоторые из пользователей обратил внимание на детали, а именно на то, что пассажир был без маски.
Как мужчина в вагоне метро смотрел порно в Харькове: видео