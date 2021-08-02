Еще и экран перевернул: в Харькове мужчина смотрел порно в метро – видео

2 августа 2021 , 15:30
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Источник:

телеграм "ТРУХА. Харьков"

В метро Харькова мужчина смотрел порно. Он сидел в вагоне и включил видео для взрослых, когда рядом было много людей. К тому же мужчина перевернул экран, чтобы смотреть было удобнее.

Инцидент произошел утром 2 августа. В сети выложили соответствующее видео.

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Перевернул экран

  • На записи видно, как мужчина в вагоне сидит в кресле и смотрит порно.
  • Одной рукой он держит свой рюкзак, а другой – телефон, на котором видно видео для взрослых.
  • Пользователи по-разному отреагировали на ситуацию. Одни пишут, что мужчину нужно сдать в полицию, потому что однажды в транспорте могут ехать дети.
  • Другие считают, что это его личное дело и не стоит никому заглядывать в чужой телефон.
  • Некоторые из пользователей обратил внимание на детали, а именно на то, что пассажир был без маски.

Как мужчина в вагоне метро смотрел порно в Харькове: видео

Обратите внимание! 30 июля на Львовщине остановили 29-летнего водителя хлебовоза под наркотиками. Во время проверки на состояние опьянения мужчина сдал вместо анализов капли для носа. Об этом полицейским впоследствии рассказали врачи.
Автор: Марта Кушка