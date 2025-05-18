После смерти мужчины в Харькове от выполнения служебных обязанностей отстранили начальника ТЦК

Командование войск ОК "Восток" назначило проверку по факту трагедии в Харьковском ТЦК и СП. Там 12 мая из окна выпрыгнул мужчина. Сейчас выясняются детали происшествия, а виновные несут наказание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование "Восток".

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Служебное расследование по самоубийству в Харьковском ТЦК продолжается

12 мая в Харькове гражданский гражданин погиб в местном ТЦК. 39-летний мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа и скончался на месте. Установлено, что он совершил самоубийство.

Причины таких действий мужчины расследует проверка. Командование изучает обстоятельства и действия работников ТЦК во время трагического случая. Сейчас издали распоряжение отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника РТЦК и СП и его заместителя. Им запретили работать на время расследования.

Правоохранители внесли событие в Государственное бюро расследований по факту возможных противоправных действий сотрудников ТЦК.

Командование ОК "Восток" оказывает всестороннее и полное содействие работе правоохранительных органов. По результатам следственных действий и судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и кадровые решения,

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что если чиновникам объявят подозрения в содействии гибели мужчины, их немедленно отстранят от работы. А если их вину докажут, сотрудники ТЦК будут привлечены к строгой ответственности.