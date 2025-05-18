В Харькове мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и умер: полиция расследует обстоятельства инцидента

На территории Харьковского районного ТЦК и СП умер мужчина после того, как выпрыгнул из окна здания. Правоохранители расследуют обстоятельства этого инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Что известно о смерти мужчины в Харьковском ТЦК

По данным правоохранителей, инцидент произошел 12 мая. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты,

– говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы были направлены в Государственное бюро расследований. Расследование инцидента еще продолжается.

К слову, ранее в Харькове произошел инцидент с участием работника ТЦК, который нанес удары мужчине во время проверки документов. В ТЦК осудили поведение военнослужащего, который допустил участие в ссоре, что переросла в физическое противостояние, а также начато служебное расследование.