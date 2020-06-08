В Харькове утром 8 июня мужчина выстрелил себе в голову посреди улицы, его госпитализировали. К такому поступку стрелка подтолкнул конфликт с женой.

Стрелка задержала полиция

Инцидент произошел на проспекте Науки, что в Шевченковском районе Харькова. 37-летнего мужчину, который открыл огонь из пистолета "Форт-17", задержали правоохранители. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Харькове.

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Мужчина был нетрезв

Взять в руки оружие мужчина решил после сильной ссоры с женой. Стрелок целился себе в голову, пуля попала в надбровную дугу. Как сообщают полицейские, мужчина был нетрезв.

Жизни стрелка ничего не угрожает

У стрелка изъяли оружие и доставили в больницу для оказания помощи. Как говорят медики, жизни пострадавшего ничего не угрожает. В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.



Мужчина поссорился с женой / Фото из телеграм-канала H_SALTOVKA

Смотрите видео с места происшествия: